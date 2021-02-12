Кострома, 12 февраля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Костроме жительницы Ярославля обворовали 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны и 93-летнюю женщину, являвшуюся ветераном труда, сообщает Управление МВД по Костромской области.

Наталья Диева Медали

Женщины работали на ярославского индивидуального предпринимателя и продавали пенсионерам устройства для массажа и мио-стимуляторы. Мало того, что приборы продавались по завышенным ценам, коммивояжёры, по версии следствия, решились на кражи. У 93-летнего ветерана они похитили 200 тысяч рублей. Их следующей жертвой стала костромичка того же возраста, лишившаяся 95 тысяч рублей, отложенных на «чёрный день».

Женщины дарили пожилым людям коробку конфет, чтобы добиться расположения, просили пенсионеров предоставить имеющиеся документы, а сами смотрели, откуда те их достанут. Таким образом, пенсионеры либо покупали аппарат по завышенной в несколько раз стоимости, либо лишались сбережений, — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД.

Одна из подозреваемых работала на индивидуального предпринимателя с 2012 года. Правоохранители полагают, что эти кражи могли быть не единственными преступлениями, совершенными женщинами. Сейчас против подозреваемых возбуждено два уголовных дела по статье «Кража», им может грозить до 5 лет тюремного заключения.