Калуга, 12 февраля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Калужской области впервые за продолжительное время отмечено подорожание нефтепродуктов, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

За неделю оптовые цены на бензин увеличились на 0,6%, на дизельное топливо — на 0,7%. Розничные цены увеличились на бензин на 0,45%, на дизельное топливо — на 0,35%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 1 февраля 2021 года) занимала пятое место по бензину автомобильному (45,53 рубля за литр) и третье место по дизельному топливу (46,30 рубля).