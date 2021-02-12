Улан-Удэ, 12 февраля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников обсудил с заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом возможный уход авиакомпании «Победа» из республики. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Papas Dos Самолёт авиакомпании «Победа»

«Мы продумываем разные варианты, чтобы удержать «Победу». На сегодня авиакомпания еще не прекратила вылеты, продажи продолжатся пока до 28 марта. Будем надеяться, что и этот день не станет крайним», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили об отказе лоукостера от полётов в аэропорт Улан-Удэ. По данным источников в авиакомпании, решение связано с тем, что субсидии на маршруте выделены только одному перевозчику.