Москва, 12 февраля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Депутатам «Единой России», составляющим большинство в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, вслед за затыканием рта оппозиционным депутатам нужно включить в регламент Заксобрания «Лебединое озеро». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сергей Миронов

Он жестко осудил введение нового регламента в парламенте Петербурга. Установленные единороссами правила — это произвол «правящей монополии», ущемляющий права депутатов и избирателей, считает глава СР.

«Я много лет проработал в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в том числе на руководящих постах. И в страшном сне не могли присниться порядки, которые устанавливает там теперь «Единая Россия». Это не порядки, а полный произвол правящей монополии, — говорит Сергей Миронов. — Из образца политической культуры мой родной Петербург в последние годы превращают в антипример — и в том, что касается проведения выборов, и в плане работы парламента. Спустя много лет питерские единороссы воплощают в жизнь скандальный постулат своего коллеги о том, что парламент — не место для дискуссий».

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании 10 февраля регламент заседаний петербургского ЗакСа был изменен таким образом, что отныне депутаты не могут брать дополнительные перерывы для политических выступлений, внепланово вносить законопроекты в повестку, высказываться «не по теме» без одобрения «ЕР». Кроме того, достаточно будет двух замечаний спикера, главы регионального отделения ЕР Вячеслава Макарова, чтобы депутата лишили слова до конца дня.

Поправки возмутили представителей оппозиционных фракций, которые и раньше жаловались на ущемление своих прав. Например, отключение микрофона в ЗакСе давно стало нормой. Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев отмечал, что у оппозиционных фракций нет возможности устраивать брифинги, экспертные советы и слушания в парламенте.

«Единороссы превращают петербургский парламент в политбюро времен застоя. Не хватает еще вместо онлайн-трансляций заседаний включать «Лебединое озеро». Этим балетом советская власть «развлекала» граждан, когда не хотела от них вопросов «не по теме». Несмотря на монополизм ЕР в Госдуме, представители других фракций всегда могут громко заявить свою позицию с трибуны. В Питере «Единая Россия» блокирует не только инициативы, но и голоса других депутатов, а значит, и их избирателей. Господа из ЕР явно заигрались в монополию. Забывая о том, что никакая монополия не вечна», — заявил Сергей Миронов.