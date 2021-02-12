Стокгольм, 12 февраля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Шведская компания Micro представила концепт двухместного электромобиля Microlino. Об этом сообщается на сайте компании.

Microlino-car.com Двухместный электрокар Microlino

Отмечается, что это уже второй концепт электрокара Microlino, поэтому он получил приставку 2.0. Благодаря новым материалам корпуса кузов Microlino 2.0 стал более жестким и безопасным. При этом вес конструкции остался прежним.

Microlino — это гибрид мотоцикла и автомобиля. По данным компании, электрокар может вместить в себя «двух взрослых и три ящика с пивом». А без подзарядки он может проехать от 125 до 200 км.

На данный момент проходят тестовые испытания прототипа. Всего компания запланировала выпустить пять прототипов. Кроме того, к лету 2021 году компания Micro собирается зарегистрировать новый электрокар.

Стоимость Microlino в Европе может составить от 12 000 евро (1 075 170 рублей). Электрокар может составить конкуренцию Citroen Ami One.

Напомним, первый прототип Microlino был представлен в 2018 году.

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