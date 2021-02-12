Новосибирск, 12 февраля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России решило закрыть новосибирское территориальное управление ведомства. Решение принято из-за ситуации, сложившейся вокруг зарплат ученых Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель федерального министра Петр Кучеренко.

Министерство науки. Сибирское территориальное управление

Уточняется, что в том, почему конкретный научный сотрудник и ряд её коллег получают оклад ниже установленного в президентском указе размера, будут разбираться не только Минобрнауки, но и Минфин России. По словам Кучеренко, в новосибирском институте будет работать комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности, которая должна оценить расход поступивших средств.

Он подчеркнул, что министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события и уже сделаны определенные кадровые выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, о низких зарплатах новосибирских учёных на заседании Совета при президенте по науке и образованию Владимиру Путину рассказала старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина.