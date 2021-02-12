Москва, 12 февраля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Экс-глава Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим стал новым руководителем Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Андрей Веселков Андрей Кигим

«Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Отмечается также, что занимавший пост главы ПФР Максим Топилин освобождён от этой должности.

О новом главе Фонда социального страхования в правительстве сообщат позднее.

В должности главы Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим проработал почти восемь лет. До этого он два раза избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, а также был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.