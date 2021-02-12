Кигим сменил Топилина на посту главы ПФР
Москва, 12 февраля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Экс-глава Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим стал новым руководителем Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Отмечается также, что занимавший пост главы ПФР Максим Топилин освобождён от этой должности.
О новом главе Фонда социального страхования в правительстве сообщат позднее.
В должности главы Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим проработал почти восемь лет. До этого он два раза избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, а также был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.