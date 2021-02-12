Ярославль, 12 февраля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. 1 февраля в Ярославле побывал заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Об этом сообщают руководители мэрии города в социальных сетях.

City-yaroslavl.ru Руины стадиона в Петропавловском парке

Футбольный функционер посетил тренировочную базу спортивной школы № 13 и заброшенный стадион в Петропавловском парке. Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион вместе с территорией парка был в долгосрочной аренде у частной компании. Но два года назад договор аренды был расторгнут. Жители города не раз требовали вернуть стадион детям. В мэрии заявляли о планах его реконструировать. Но дальше слов дело не шло. Очередные слова о намерениях прозвучали и на этот раз.

«Спортивный объект требует реконструкции, нам предстоит проделать большую работу. Но самые главные шаги по введению стадиона в хозяйственный оборот города уже сделаны», — написал в социальных сетях мэр Ярославля Владимир Волков.

Вероятно, городские власти обсуждали возможное участие РФС в реконструкции стадиона. Правда, никакой конкретной информации пока не обнародовано. Сам мэр Ярославля сейчас в отпуске, принимала гостя из РФС его заместитель Елена Новик.