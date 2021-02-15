Утром 12 февраля в столице Северной Осетии Владикавказе прогремел мощный взрыв. Взрывной волной смело супермаркет и магазин бытовой химии на улице Гагкаева. Причина ЧП выясняется. На появившихся в сети видеокадрах видно, что от зданий ничего не осталось. Одной из версий случившегося называют взрыв бытового газа. Под завалами могут находиться люди. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Последствия взрыва. Владикавказ

08:47 12.02.2021 Мощный взрыв прогремел утром 12 февраля во Владикавказе в магазине «Магнит». Разрушены этот торговый центр и магазин бытовой химии «Магнит Косметик» на улице Гагкаева, сообщается в группе «ЧП / Владикавказ» в соцсети «ВКонтакте». Читайте также: Во Владикавказе в магазине прогремел мощный взрыв

08:47 12.02.2021 В Северной Осетии ведутся поисковые работы на месте взрыва на улице Гагкаева во Владикавказе. По данным минздрава, под завалами могут находиться люди, пишут «Известия». Подробности в материале: Под завалами магазина во Владикавказе могут оставаться люди

08:48 12.02.2021 Причина взрыва пока неизвестна. Также нет точной информации о пострадавших.

08:49 12.02.2021 Одной из версий случившегося называют взрыв бытового газа. В МЧС региона сообщили предварительно, что в супермаркете рухнули плиты перекрытия.

08:57 12.02.2021 Стало известно предварительно об одном возможном погибшем при взрыве в магазине «Магнит» в Северной Осетии. Это охранник супермаркета, пишет ТАСС. Читайте также: Во время взрыва в магазине Владикавказа погиб охранник

08:57 12.02.2021 На месте взрыва на улице Гагкаева во Владикавказе ведутся поисковые работы.

08:58 12.02.2021 По словам очевидцев, взрыв произошёл до открытия «Магнита».

09:01 12.02.2021 По предварительным данным, взрыв в супермаркете во Владикавказе произошел из-за утечки газовоздушной смеси. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Подробности в материале: Названа предполагаемая причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

09:09 12.02.2021 «В 07:24 на улице Гаккаева в торговом центре прогремел взрыв. Все службы, которые прибыли — МЧС, МВД — принимают активное участие в устранении разрушений. По предварительной информации — это газ. Ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами здания, выясняем, были ли внутри люди или нет», — сообщил руководитель администрации главы республики и правительства Рустем Келехсаев. Читайте также: Власти назвали причину взрыва в торговом центра во Владикавказе

09:12 12.02.2021 «К этому часу известно, что близлежащие жилые дома обесточены. Ситуация находится на контроле у руководства республики», — пишет «15-й Регион».

09:24 12.02.2021 «На месте происшествия работают порядка 120 человек личного состава и 25 единиц техники. Приведена в готовность аэромобильная группировка. Еще дополнительно 100 человек в ближайшее время прибудут», — сообщил начальник управления МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий. Читайте также: На месте взрыва супермаркета во Владикавказе работают более 120 спасателей

09:24 12.02.2021 Последствия взрыва. Владикавказ

09:32 12.02.2021 Охранник гипермаркета «Магнит», взорвавшегося во Владикавказе сегодня утром, 12 февраля, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на вице-премьера Ирбека Томаева. Подробности в материале: Найден живым охранник, считавшийся погибшим при взрыве газа во Владикавказе

10:09 12.02.2021 По словам Ирбека Томаева, охранник гипермаркета не пострадал. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

10:18 12.02.2021 Следственный комитет по Северной Осетии начал доследственную проверку по факту взрыва в гипермаркете «Магнит» по улице Гакаева в столице республики. На месте происшествия, где спасательные службы проводят разбор завалов, работают следователи. Читайте также: СКР начал проверку по факту взрыва в супермаркете Владикавказа

10:38 12.02.2021 Последствия взрыва. Владикавказ

11:18 12.02.2021 Охранник здания, в котором располагался взорвавшийся магазин во Владикавказе, не получил никаких повреждений. Он рассказал о своем чудесном спасении журналистам. «Ночью работал, под утро заснул, от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда», — поделился он на видеокамеру . Читайте также: Охранник рассказал, как спасся во время взрыва в магазине Владикавказа

11:30 12.02.2021 «На момент взрыва покупателей в здании не было, сотрудники «Магнита» не пострадали. В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для «Магнит Косметик», а магазин «Магнит» был в собственности ретейлера», — приводит слова руководителя по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Кавказского округа торговой сети Марины Москаленко «15-й Регион». Читайте также: Представитель сети «Магнит» прокомментировал взрыв во Владикавказе

11:41 12.02.2021 В здании торгового центра, взорвавшегося во Владикавказе, велись строительные работы. Они проводились в помещениях цокольного этажа, в котором размещались другие организации. Компания доступа в них не имела. Об этом сообщила руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Кавказского округа торговой сети Марина Москаленко. Читайте также: Во взорвавшемся во Владикавказе здании шла стройка: представитель сети

12:18 12.02.2021 Последствия взрыва. Владикавказ

12:29 12.02.2021 По факту взрыва торгового комплекса в столице Северной Осетии начата проверка прокуратуры. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного района Владикавказа, сообщили 12 февраля в пресс-службе надзорного ведомства. Читайте подробнее: Прокуратура начала проверку по факту взрыва магазина во Владикавказе

12:35 12.02.2021

12:46 12.02.2021 Во время взрыва в торговом центре во Владикавказе у здания были припаркованы несколько десятков автомобилей. Серьезные повреждения получили ряд из них, а также машины, проезжавшие в момент взрыва мимо супермаркета. Об этом: При взрыве во Владикавказе повреждены несколько автомобилей

13:13 12.02.2021 Все организации и учреждения Северной Осетии после взрыва в супермаркете Владикавказа работают в штатном режиме. Оснований для паники нет, отметил ряд представителей органов власти субъекта. Читайте подробнее: Нет основания для паники: во Владикавказе сообщили о ситуации в городе

13:36 12.02.2021 Разбор завалов на месте взрыва. Владикавказ

14:05 12.02.2021 По словам руководителя аппарата главы администрации Владикавказа Таймураза Калицева, в городе в штатном режиме работают социальные учреждения, торговые центры и рынки.

14:25 12.02.2021 «По предварительной информации, речь идет о взрыве бытового газа, сейчас мы общаемся с арендаторами здания», — приводит «Обзор» слова руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева.

14:42 12.02.2021 Ситуация, вызванная чрезвычайным происшествием в городе Владикавказе, находится под контролем главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова. «Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Осуществляются обходы многоэтажных домов в этом районе. Держу ситуацию на контроле», — написал глава субъекта на своей странице в Instagram. Читайте также: Глава РСО-Алании держит под контролем ситуацию со взрывом во Владикавказе

14:43 12.02.2021 Глава Северной Осетии Вячеслава Битаров. alania.gov.ru

14:49 12.02.2021 Глава МЧС Абхазии Лев Квициния позвонил начальнику ГУ МЧС РФ по Северной Осетии Александру Хоружию в связи со взрывом во Владикавказе 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба абхазского министерства. Подробности в материале: МЧС Абхазии готово помочь в ликвидации последствий взрыва во Владикавказе

15:54 12.02.2021 Находившийся во время взрыва торгового центра во Владикавказе мужчина, работает ювелиром. Он с ночи работал на третьем этаже здания и заснул уже под утро. Ранее сообщалось о нем как о спасшемся охраннике. «Под утро заснул и потом от взрыва проснулся, выбрался как-то. Чувствую себя нормально», — цитирует Зураба Засеева ГТРК «Алания».

15:56 12.02.2021 Во Владикавказе изменили схему движения маршрутных автобусов №4 и №7. Из-за взрыва в торговом центре они будут временно объезжать улицу Гагкаева. «Кроме того, с улицы Весенняя выезд на улицу Владикавказская будет проходить через придомовую территорию и далее по существующему маршруту», — сообщили в пресс-службе минпромтранса Северной Осетии.

16:29 12.02.2021 Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе. © Пресс-служба МЧС России.

18:30 12.02.2021 Прокуратура проверит все крупные объекты торговли и развлекательные центры в Северной Осетии. Поручение об этом отдал прокурор республики Александр Морозов, сообщили 12 февраля в пресс-службе надзорного ведомства. «В связи с обрушением здания торгового центра на улице Гагкаева в городе Владикавказе <…> надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации газового оборудования крупными торговыми объектами и торгово-развлекательными центрами республики», — говорится в сообщении. Читайте также: После взрыва в РСО-Алании проверят крупные торгово-развлекательные центры

18:49 12.02.2021 Завалы на месте взрыва в столице Северной Осетии расчищали весь день. В региональном управлении МЧС сообщили, что работы будут вестись до наступления темного времени суток. К ним привлечены 218 человек, в том числе 112 сотрудников ведомства. В работах используются 47 единиц техники. Об этом: Расчистка завалов на месте взрыва во Владикавказе продолжилась до темноты

19:25 12.02.2021 Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе. © Пресс-служба МЧС России

03:24 13.02.2021 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе в центральный аппарат СК, об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: Взрывом во Владикавказе занялись следователи из Москвы

20:44 14.02.2021 Уничтоженный взрывом магазин во Владикавказе. osetia.sledcom.ru