Владикавказ, 12 февраля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел утром 12 февраля в столице Северной Осетии. Он произошел в магазине «Магнит». Сметены взрывной волной этот торговый центр и магазин бытовой химии на улице Гагкаева. О ЧП сообщается в группе «ЧП / Владикавказ» в соцсети «ВКонтакте».

geralt Взрыв

Причина взрыва пока неизвестна. Нет информации также о пострадавших. На кадрах видео от зданий ничего не осталось. К месту происшествия съезжаются сотрудники правоохранительных и экстренных служб.

Одной из версий случившегося называют взрыв бытового газа. В МЧС региона сообщили предварительно, что в супермаркете рухнули плиты перекрытия.