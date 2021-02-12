Барнаул, 12 февраля, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Среди врачей до сих пор широко распространено мнение о лабораторной природе SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление ВОЗ о вероятных способах попадания коронавируса к человеку, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Многие из докторов считают, что вирус, вызывающий заболевание с настолько необычным и многочисленным набором симптомов и последствий, отличающийся крайне «злым» течением, просто не мог возникнуть естественным путем.

Ранее известный коронавирус всегда воспринимался достаточно безобидным, и в учебниках для студентов его описанию было посвящено всего несколько предложений. Клиницистов смущает, как подобный вирус практически в одночасье без каких-либо предпосылок мог превратиться в монстра.

В настоящее время определить точное происхождение опасного вируса не представляется возможным, потому и идет рассмотрение различных гипотез. Лично я склоняюсь к версии о существовании до начала эпидемии неисследованного природного очага коронавирусной инфекции среди животных, где в благоприятных для этого условиях и произошло накопление столь опасных свойств и характеристик вируса».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам визита в Китай экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. По словам её главы Питера Бен Эмбарека, версии заражения от летучих мышей или в результате лабораторной утечки являются маловероятными, скорее всего, вирус передался через некий промежуточный носитель.

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