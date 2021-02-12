Дальнегорск, Приморский край, 12 февраля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Дальнегорской городской больнице в Приморье в стационаре нет даже дешёвых медицинских препаратов — родителей ребёнка после операции по удалению аппендицита попросили купить пластырь и лидокаин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Дальнегорская городская больница

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«Мою дочь прооперировали в минувший понедельник. Медперсонал попросил купить лейкопластыри после операции. Купили, принесли. Попросили купить лидокаин в ампулах, я просто заработалась и забыла. 11 февраля разговаривала по телефону с дочерью и на заднем плане услышала, как медсестра сказала ей, что если тебе не принесут лидокаин, то мы не будем тебе ставить обезболивающее. У меня один вопрос: а где наша бесплатная медицина», — рассказала мать 11-летней девочки.

Женщина обратилась в минздрав Приморья, справедливо полагая, что такие доступные препараты должны быть в больницах. Ведь власти разных уровней регулярно отчитываются о многомиллионных финансовых вложениях в здравоохранение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мошенничестве в особо крупном размере подозревают главного врача городской детской больницы Волжского Волгоградской области Евгения Дергачева. Он трудоустроил в своё медучреждение 11 «мёртвых душ». К преступному сговору, по мнению следствия, причастна и заведующая сектором по контролю за техническим состоянием государственных учреждений комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Колесникова, которую подозревают в получении взяток.