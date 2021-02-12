Москва, 12 февраля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы рассмотрел иск Министерства обороны России к ОАО «Российские железные дороги», с которого требовали многомиллионный ущерб. В удовлетворении иска судьёй Мурашовой было отказано, но само дело на этом не закончено. 15 марта 2021 года суд рассмотрит вопрос о наложении судебного штрафа на сотрудника Минобороны РФ, который, по мнению судьи, проявил неуважение к суду, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск министерства начали разбирать в октябре 2020 года. В деле речь шла «о взыскании ущерба в размере 30 261 573,5 рубля», но в удовлетворении иска было отказано.

В ноябре 2020 года решением и. о. председателя шестого судебного состава была произведена замена судьи Лакоба на судью Мурашову — «в связи с наличием оснований, предусмотренных ст. 18 АПК РФ». В материалах дела уточнялось, что замена судьи «возможна в случае длительного отсутствия судьи, арбитражного заседателя ввиду болезни, отпуска, пребывания на учёбе, нахождения в служебной командировке», но причины рокировки не сообщались.

Между тем вынесением решения по основному спору данное дело не закончилось. Теперь уже у суда появились претензии к представителю истца — главному специалисту-эксперту 110 отдела правового департамента Минобороны РФ Эльмару Шахин оглы Аскерову.

В материалах дела уточняется, что в ходе судебных заседаний упомянутым представителем истца «неоднократно проявлялось неуважение к суду, выражающееся в пререканиях с председательствующим судьёй и в адресованных суду вопросах, не относящихся к существу рассматриваемого спора». В протоколе заседания от 26 ноября 2020 года «отражён факт объявления представителю Аскерову Э. Ш. оглы замечания за нарушение порядка судебного заседания», но в заседании 8 февраля 2021 «Аскеровым Э. Ш. оглы допущено очередное нарушение порядка судебного заседания». Теперь ему грозит штраф, вопрос о котором рассмотрят в марте.