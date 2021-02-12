Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко пригрозил отставками чиновникам правительства области за плохое исполнение программ, которыми предусмотрено финансирование из федерального бюджета. Видео с прошедшего совещания глава региона разместил в своём официальном телеграм-канале.

Nac.gov.ru Валерий Лимаренко

Читайте также: Власти Сахалина спрогнозировали значительный рост цен на продукты питания

Медлительность чиновников при подготовке проектов может лишить Сахалин федерального софинансирования на следующий, 2022 год.

«Если мы слетим с финансирования 22-го года, я отправлю в отставку руководство министерств», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в бюджете на 2021 год значительно урезали финансирование программы «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Из-за этого ожидается повышение цен на продукты питания от местных производителей.