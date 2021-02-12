Пыть-Ях, Югра, 12 февраля, 2021, 05:00 — ИА Регнум. В Югре полицейские спасли бездомного щенка, спрятавшегося под капотом автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Спасённый Счастливчик

Сотрудники отделения ГИБДД по городу Пыть-Яху во время службы остановили для проверки очередной автомобиль и услышали под капотом странные звуки. Владелец машины по просьбе полицейских открыл моторный отсек, где был обнаружен скулящий щенок. Вероятно, спасаясь от 30-градусного мороза, он залез в автомобиль с работающим двигателем.

Щенок, получивший кличку Счастливчик, передан в добрые руки жительницы Пыть-Яха.