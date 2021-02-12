Владивосток, 12 февраля, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Приобрести льготные авиабилеты для перелёта из городов Дальнего Востока в Санкт-Петербург пока невозможно

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

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В правилах предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, утверждённых постановлением правительства, помимо рейсов в Москву из городов Дальнего Востока, предусмотрены маршруты в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Якутска. Предполагалось, что из этих городов можно будет улететь в Санкт-Петербург по льготным билетам.

Но в официальном сообщении Аэрофлота об открытии продаж льготных авиабилетов из городов Дальнего Востока про это направление не говорится. На сайте авиаперевозчика в разделе субсидируемых билетов также невозможно забронировать перелёт из городов ДФО в Санкт-Петербург.

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Как сообщало ИА REGNUM, Аэрофлот, открывший продажу льготных авиабилетов из регионов Дальнего Востока 12 февраля, пока не смог полностью исполнить постановление правительства РФ. Улететь по дешёвым билетам можно не из всех городов ДФО.