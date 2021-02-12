Москва, 12 февраля, 2021, 03:47 — ИА Регнум. АО «ОДК-Газовые турбины», которое через «Объединенную двигателестроительную корпорацию» входит в дивизион госкорпорации «Ростех», выиграло судебный спор со Сбербанком. Компания из Ярославской области взыскала более 322 млн рублей обеспечения по банковской гарантии и свыше 1,1 млн рублей неустойки. Вердикт судьи Гусенкова ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сбер

Суд решил взыскать с банка «сумму обеспечения по гарантии в размере 322 050 000 рублей, неустойку по состоянию на 06.07.2020 года в размере 1 123 295 рублей 08 копеек, неустойку по правилам статьи 395 ГК РФ на сумму обеспечения за период с 07.07.2020 года по день фактической выплаты суммы обеспечения» и 200 тыс. рублей госпошлины.

В основе спора, начатого в конце июля 2020 года, лежал договор между АО «ОДК-Газовые турбины» и ООО «Гроссманн Рус» от 2018 году «на поставку станционного оборудования КЦВД УКПГ с ДКС Харампурского месторождения, а так же проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на общую сумму 1 130 000 000 рублей». Исполнение обязательств по нему было обеспечено независимой гарантией ПАО «Сбербанк России».

Компания-поставщик обязательства не выполнила, что и стало основанием для обращения в суд.