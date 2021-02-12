Крупный производитель цемента на Кавказе проиграл многомиллиардный иск
Москва, 12 февраля, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Один из крупнейших производителей цемента, который входит в холдинг «Евроцемент груп», — АО «Кавказцемент» проиграло многомиллиардный спор Сбербанку. Арбитраж Москвы удовлетворил иск банка, взыскав с компании из Карачаево-Черкесии более 5,3 млрд рублей по кредиту головной фирмы и договору поручительства от 2013 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
В основе спора, который был начат в сентябре 2020 года, лежали соглашение о предоставлении кредита, заключённое между АО «Евроцемент груп» и АО «ЮниКредит Банк» в августе 2013 года, а также договор поручительства. В 2019 году «ЮниКредит Банк» подписал со Сбербанком договор переуступки прав требования долга, который также лёг в основу иска.
Также с ответчика взыскали 200 тыс. рублей госпошлины.
Напомним, осенью 2020 года банки особо активно взялись за группу, подав серию исков к «дочерним» компаниям и к головному АО «Евроцемент груп». Претензии только Сбербанка превысили 30 млрд рублей. Среди истцов также были «Интеза банк», банк «Россия».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 717 млн рублей потребовала также госкорпорация «ВЭБ.РФ». Заседание в нижегородском арбитраже назначено на 18 февраля 2021 года.
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