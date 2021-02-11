На Ямале началась вакцинация от коронавируса в отдалённых посёлках
Салехард, 12 февраля, 2021, 02:31 — ИА Регнум. На Ямале полным ходом идёт вакцинация от коронавируса в национальных посёлках тундровиков. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Минобороны России
Вакцина от коронавируса
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Вакцину привозят в медпункты отдалённых территорий в специальных морозильных камерах и хранят в замороженном виде вплоть до прихода пациента.
Всего вакциной «Гам-Ковид-Вак» к 12 февраля привились 12 495 ямальцев. В ЯНАО организовано 70 прививочных пунктов.
Информация о прививке от коронавируса и контактные данные прививочных пунктов размещены на сайте ямалпривит.рф.