Курган, 12 февраля, 2021, 02:00 — ИА Регнум. В Курганской области прошли учения экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожили заглублённый штаб условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Минобороны России Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России

В учебном полёте участвовали 12 военных самолётов. Экипажи Су-34 отработали пилотирование на малых высотах, находясь вне доступа средств обнаружения противовоздушной обороны, используя бортовые средства радиоэлектронного противодействия «Хибины», сообщает пресс-служба ЦВО.

«Исказив сигнал радиолокационных станций сопровождения, пилоты выполнили резкий набор высоты и заход на цель, уничтожив бомбовым ударом заглублённый штаб условного противника», — уточняется в сообщении.