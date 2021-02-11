Курган, 12 февраля, 2021, 01:28 — ИА Регнум. В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника УМВД России по Курганской области, начальника и бухгалтера отдела УМВД по городу Шадринску. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Следствием установлено, что занимая должность начальника шадринской полиции, а затем замначальника УМВД России по Курганской области один из обвиняемых в период с 2012 по февраль 2020 года организовал и возглавил преступную группу по хищению денежного довольствия полицейских, их премий и иных выплат. В этом участвовала также бухгалтер-кассир. Присвоенные денежные средства распределялись между участниками преступной группы. Общая сумма хищений, по версии следствия, составила 53,5 млн рублей.

Кроме того, будучи замначальника областного УМВД обвиняемый легализовал два миллиона полученных незаконным путём рублей, открыв счёт в банке на одну из своих родственниц.

В декабре 2019 года была организована доставка в служебный кабинет заместителя начальника УМВД по Курганской области подарков и спиртных напитков на общую сумму не менее 118 тыс. рублей за его общее покровительство и покрывательство нарушений в вотчине уже нового руководителя полиции Шадринска.

Заместителю начальника УМВД России по Курганской области инкриминируется присвоение денежных средств и легализация полученных незаконным путём доходов; бывшему начальнику МО МВД России «Шадринский» — присвоение и дача взятки; бухгалтеру-кассиру, которая пошла на сотрудничество со следствием, — присвоение, совершённое организованной группой.

Высокопоставленные полицейские были в ходе следствия заключены под стражу, бухгалтер находится под домашним арестом.