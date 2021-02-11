Тюмень, 12 февраля, 2021, 00:04 — ИА Регнум. В Тюмени были задержаны полицейскими члены профсоюза «Наёмный рабочий», когда они раздавали собственную газету у проходной завода ГМС «Нефтемаш». Об этом 11 февраля сообщили представители объединения работников в паблике социальной сети «ВКонтакте».

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Активисты профсоюза отмечают, что газету они распространяли не на территории завода. Они полагают, что инициаторами задержания стали руководители предприятия, так как в газете опубликовано несколько статей о снижении заработных плат на ГМС «Нефтемаш», сокращении более 300 человек и «прочих неурядицах».

После визита адвоката в полицию, задержанные были отпущены. Активисты сообщили, что в полиции с них взяли письменные объяснения о профсоюзе и газеты на экспертизу «на предмет экстремизма».

В УМВД России по Тюменской области и на предприятии происшествие не комментируют.