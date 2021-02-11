Москва, 12 февраля, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Поручение вице-премьера Виктории Абрамченко Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных работ в 2021 году вызвало возмущение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 февраля в социальной сети Facebook.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обед комбайнеров

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"А в России уже нет безработицы?», — задаётся вопросом Elena A.

Многие комментаторы оказались по-настоящему возмущены подобными идеями. Граждане считают, что необходимо не мигрантов завозить, а наоборот, повышать заработные платы в сельскохозяйственной сфере и привлекать граждан России к работе поле.

«Нет. Сначала дайте работу и возможность трудиться гражданам России! Более 70% граждан России получают менее 25 000 рублей. И платите достойные белые зарплаты, а не используйте мигрантов, согласных на чёрные зарплаты», — поделился Тимофей Ф.

Некоторые пользователи предположили, что в руководстве России совершенно забыли о том, что в стране большая проблема с безработицей. В такой ситуации завезти иностранную рабочую силу является аморальным поступком.

«Какие проблемы? Достойные зарплаты и будут работники по высшему разряду. Так и скажите, что нашим платить надо», — пишет Евгений И.

Нашлись и те, кто отметил изменение тенденции в обществе на счёт работы. Люди указали, что в Советском Союзе молодёжь сама рвалась на стройки, а теперь правительство занимается тем, что ищет рабочих в других странах.

«Раньше БАМ ездили строить за тысячи километров! Сейчас биржа труда выплачивает ежемесячно миллионы рублей на пособия по безработице. Так нужно ли привлекать труд из-за рубежа?», — написала Katia G.

Напомним, 10 февраля РБК выпустило материал, согласно которому вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных работ в 2021 году.