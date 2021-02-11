Киев, 11 февраля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не воспринимает всерьез «законопроект о коллаборационистах», инициированный в Раде фракцией «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил на брифинге 11 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, у Зеленского спросили подпишет ли он закон о коллаборационистах, если он будет проголосован в парламенте.

В ответ президент напомнил, что у «Европейской солидарности» была возможность сделать такие шаги и закрыть пророссийские телеканалы еще в 2018 году, когда Порошенко был президентом.

«Они этого не сделали… Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить», — отметил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Порошенко заявил, что партия «Европейская солидарность» инициирует принятие в Верховной раде ряда нормативных актов, которые направлены на борьбу с «российской пропагандой» и «противодействие коллаборационизму». В частности, политсила предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые устанавливают «жесткую ответственность» за «намеренное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором.