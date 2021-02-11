Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В отношении преподавателя ОБЖ гимназии №42 Приморского района Петербурга, которого подозревают в развратных действиях по отношению к восьмикласснице, возбуждено еще одно уголовное дело, поскольку от его действий, как стало известно, пострадала как минимум еще одна гимназистка.

Дарья Драй ИА REGNUM Знак «Осторожно, дети»

«Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело», — сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

Вечером 11 февраля подозреваемый мужчина, 1959 года рождения, был задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). «Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, во время проведения дополнительных занятий он неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы. Девочка сумела записать его домогательства на смартфон, запись была выложена в сеть, после чего к разбирательству подключились правоохранительные органы.

В гимназии проводится служебная проверка со стороны администрации Приморского района и городского комитета по образованию.

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«Школа, которая — после дома — должна быть самым безопасным местом на свете, не смогла защитить ребёнка, — отмечает в своем комментарии к этой неприглядной истории Ирина Потехина. — Как так вышло, что ребёнок в этой ситуации оказался один? Почему девочка вынуждена была защищаться самостоятельно? Снимать это видео, чтобы мы, взрослые, наконец ее услышали. Все мы пропустили этот сигнал ‑ и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю».