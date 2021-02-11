Москва, 12 февраля, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Заявление председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова (Пермский край), в котором назвал расистским высказывание главы столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Марта Калласа о том, что защитники «Бронзового солдата» являются «понаехавшим человеческим мусором с советским менталитетом», вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 11 февраля в социальной сети Facebook.

Council.gov.ru Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов

«Спасибо России за реакцию! Почаще надо осаживать наших пустолаек», — поделился Александр К.

Многие пользователи оказались солидарны во мнении с представителем Совфеда. Часть людей отметила, что в сложившихся условиях есть вина и руководство Российской Федерации, которое долгое время позволяло подобным эстонским депутатам безнаказанно унижать всё, что связано с Россией.

«Ну, сами виноваты. Разрешаем загибающейся Эстонии на себя тявкать. Все, кому не лень, в нас плюют, а мы только в ответ лепечем что-то невнятное. Напоминает хулиганов из подворотни, которые задирают ботаника. Знают, что ответки им не будет», — написал Mikhail A.

Некоторые комментаторы призвали не реагировать на подобные высказывания только лишь словами. Граждане уверены, что руководству страны необходимо вводить против Эстонии экономические санкции, чтобы остудить особо горячие эстонские головы.

«Не надо тратить слова на этих трибалтов. Дела нужны. Уже перекрывается поток грузов в их порты, это правильно. Надо, чтобы этот поток иссяк совсем из России, Белоруссии и Казахстана. И пусть они сидят, сосут шпроты и думают о светлом будущем. Кстати, шпроты ещё встречаются на наших рынках. Надо это безобразие прекращать», — считает Александр Г.

Нашлись и те, кто указал на двуличие европейской политики, которая, с одной стороны постоянно критикует Россию, а с другой совершенно не замечает однозначно расистские высказывания представителей европейской власти.

«Европа так запуталась в стандартах, что уже и сама не может понять, где что и как. Всё ближе и ближе к диктатуре. От демократии останется одна буква Д», — пишет Natalja M.

Напомним, 11 февраля председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сделал заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва», в котором назвал расистским высказывание главы столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Марта Калласа о том, что защитники «Бронзового солдата» являются «понаехавшим человеческим мусором с советским менталитетом».