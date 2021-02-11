Брюссель, 11 февраля, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Европейский союз согласится на нормализацию отношений с Россией только после того, как будут выполнены Минские договорённости, сообщил 11 февраля журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Mil.gov.ua Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Боррель «Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализации в отношениях между ЕС и Россией не произойдёт».

Он добавил, что ЕС стоит на страже суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, он донёс эту мысль до российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во время визита в Москву в начале февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вернувшийся из Москвы Боррель столкнулся с обвинениями в том, что его «унизили» в России. Это было связано с тем, что Лавров назвал ЕС «ненадёжным партнёром». Резкая формулировка связана с попыткой ЕС давить на Россию, пользуясь как поводом «делом Навального».

Добавим, что Россия не является стороной Минских соглашений — в отличие от Украины, которая ежедневно нарушает их. Это выражается в том числе в использовании запрещённых Минскими договорённостями тяжёлых вооружений вблизи границы Украины с Донбассом, а также в ряде законодательных инициатив Рады.