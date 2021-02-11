Киев, 11 февраля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Обмен пленными у Украины с Донбассом может быть только «всех на всех» «в рамках Минских соглашений», сообщил 11 февраля украинский президент Владимир Зеленский.

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донецкую область

Находясь в Донецкой области, украинский лидер пояснил, что возвращаемых на Украину в рамках обмена проверяют, поэтому Киев признаёт только «тот формат, о котором мы договорились».

Зеленский «Любые другие форматы мы считаем провокацией».

Читайте также:Зеленский заявил о провокации при обмене пленными с Донбассом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина отказалась в одностороннем порядке принять четверых граждан — женщин, которых Донбасс предложил передать через главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.