Вашингтон, 11 февраля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден распорядился отменить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Об этом он уведомил в письме, направленном 11 февраля на имя спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Новый глава Белого дома также отменил режим чрезвычайной ситуации на южной границе, введённый в 2019 году его предшественником Дональдом Трампом для того, чтобы иметь возможность перенаправить средства на строительство стены из других статей бюджета.

В письме к спикеру нижней палаты Конгресса президент указал, что введение режима ЧС было необоснованным. Байден также назвал недопустимой трату средств американских налогоплательщиков на проект Трампа и обратился к законодателям с призывом «тщательно пересмотреть все ресурсы».