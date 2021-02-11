Ярославль, 11 февраля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отказалась согласовывать проведение митинга 23 февраля в рамках всероссийской акции протеста КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь обкома партии Александр Воробьев.

Ярославский обком КПРФ Митинг КПРФ в Ярославле

«Мы указали 50 человек, на площади Труда. Нам отказывают, ссылаясь на антиковидные меры. Но у нас ситуация ничуть не ухудшилась по сравнению с ноябрем, когда митинг согласовали. Завтра буду подавать документы в суд. Митинг всё равно состоится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьёв.

Воробьёв считает, что причиной отказа стали несанкционированные акции протеста, которые прошли в январе. В Ярославле коммунисты в них не участвовали.

«Думаю, что те акции так перепугали власть, что они готовы запретить вообще всё. Но тогда людям говорили — не ходите, акции несогласованные. Мы хотим провести согласованный мирный митинг, и нам отказывают. Сами делают акцию незаконной и провоцируют конфликт», — высказал своё мнение Воробьёв.

Отказ в проведении акции подписал глава администрации Кировского и Ленинского районов. В частности, он написал, что «проведение публичных мероприятий в форме митинга может привести к возрастанию рисков распространения новой коронавирусной инфекции».