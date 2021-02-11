Ижевск, 11 февраля, 2021, 19:03 — ИА Регнум. При наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления в период весеннего паводка могут попасть 24 населенных пункта, расположенных в 21 муниципальном образовании Удмуртии. Об этом заявил замглавы МЧС республики Андрей Поздеев.

Клод Моне. Паводок. 1896

Кроме того, в зону подтопления могут попасть 10 объектов экономики, четыре социально-значимых объекта, 21 автомобильный мост, 16 участков железных дорог, семь железнодорожных мостов, 25 участков автомобильных дорог протяженностью 13,88 км. При этом в республике нет населённых пунктов, которых паводок может полностью отрезать от инфраструктуры.

По словам премьер-министра Ярослава Семенова, паводок в Удмуртии может начаться в третьей декаде марта.

Начальник Удмуртского гидрометцентра Георгий Быданов отметил, что в январе в республике выпало в среднем около 130% осадков от нормы. К началу февраля высота снежного покрова составила 44 см, что составляет 110% от нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии паводкового сезона начали сброс воды в Ижевском и Воткинском прудах, а также в Камбарском и Пудемском водохранилищах. Сработка проводится с интенсивностью 1−3 см в сутки и будет завершена к 25 марта. Ещё на семи гидроузлах начнут сброс воды 1 марта, который завершится к концу первого весеннего месяца.

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