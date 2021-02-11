Каталония, Испания, 11 февраля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. 14 февраля в Каталонии состоятся выборы в региональный парламент. Сейчас заключительный этап предвыборной кампании проходит на фоне предложения создать «санитарный кордон» против социалистов. Об этом сообщила газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Большая часть политических формирований, выступающих за независимость Каталонии, намерены подписать обязательство не соглашаться с «Социалистическая партией Каталонии» по вопросу формирования следующего кабинета министров автономного сообщества. Предложение было выдвинуто организацией под названием «Каталонцы за независимость.

«Для каталонских социалистов это попытка создания санитарного кордона», — отмечается в статье.

По данным журналистов, опросы общественного мнения показывают равное распределение симпатий избирателей между партиями «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Социалистическая партия Каталонии».