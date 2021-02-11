Москва, 11 февраля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Российские военные корабли прибыли в Пакистан на учения AMAN 2021, сообщили 11 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны России Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Пакистан

В учениях принимают участие моряки Черноморского флота. Кроме того, в них участвуют представители ещё четырёх стран.

Пройдут манёвры, состоящие из береговой и морской фаз, в бассейне Аравийского моря. Они стартуют завтра, 12 февраля, и продлятся пять дней.

Первый, береговой этап, который пройдёт 12−14 февраля, будет состоять в согласовании порядка взаимодействия, в организации связи и в проведении IX Международной морской конференции. В этой конференции будут участвовать и российские делегаты.

Затем, в последние два дня, пройдёт второй, морской этап учений. Отмечается, что за процессом планируется наблюдение более трёх десятков иностранных военных делегаций.

«Учение носит внеблоковый характер, представители каждой страны принимают участие в нём самостоятельно, по приглашению пакистанской стороны», — сообщили в Минобороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовящихся учениях AMAN 2021 Минобороны РФ информировало в конце 2020 года. Было сказано, что в них, кроме России и Пакистана, будут участвовать США, Великобритания, Китай.