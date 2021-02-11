Тамбов, 11 февраля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, на котором проанализировал промежуточные результаты проведенных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Ивановке ведется строительство многофункционального комплекса

Заседание прошло в музее-заповеднике «Ивановка», бывшей усадьбе всемирно известного композитора и пианиста, которая станет центром проведения в России в 2023 году Года музыки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Напомним, что Александр Никитин и руководитель «Ивановки» Александр Ермаков входят в состав федерального оргкомитета по подготовке и празднованию 150-летия Рахманинова в России.

Процесс подготовки начался в регионе два года назад с утверждения дорожной карты развития «Ивановки». В нее вошли 17 мероприятий, часть из них перекликаются с утвержденным позже Минкультом РФ планом празднования 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова. В связи с этим возникла необходимость синхронизировать оба плана, пояснил глава региона.

«Наша задача сегодня понять, что уже сделали и что ещё только предстоит, определиться с источниками финансирования, поскольку музею Рахманинова будет оказана значительная федеральная поддержка как на развитие инфраструктуры, так и на содержательную часть и брендирование. Задача стоит очень четко — сделать так, чтобы Тамбовская область не только в России, но и во всем мире ассоциировалась с именем великого композитора и музыканта Сергея Рахманинова», — отметил Александр Никитин.

Общероссийский план юбилейного года Рахманинова включает 102 мероприятия, из них 21 напрямую связано с Тамбовской областью. Отдельный раздел посвящен музею-заповеднику С. В. Рахманинова «Ивановка». Вместе с директором музея Александром Ермаковым глава региона оценил, что уже сделано в рамках подготовки к юбилейному году и что только предстоит.

В настоящее время в «Ивановке» уже построен «Летний театр» и решается вопрос оснащения, на автостоянке установлены светильники, полностью освещен перекресток на трассе М-6, поворот на «Ивановку» и подъезд к ней, идет процесс воссоздания «Китайской беседки», строится многофункциональный комплекс с гостиницей и объектом общественного питания.

К 2023 году будут воссозданы четыре здания. Это материальный сарай, где разместятся туристско-информационный центр, кассовый и выставочный залы. В красном сарае будут передвижные выставки, а в проездном сарае и так называемом леднике (при Рахманинове там хранили продукты) организуют выставочные залы и экспозиции.

Также на территории усадьбы выкупили здание колхозного клуба, чтобы создать там музыкальный салон, где гости смогут слушать музыку Рахманинова. Поскольку «Ивановка» получила статус заповедника, ей будут переданы водоемы и роща Синий куст, где любил отдыхать Рахманинов. К юбилею великого композитора главное рахманиновское место предстанет полностью обновленным.

«Мы пытаемся воссоздать образ Ивановки, в которой жил и которую видел великий композитор, которая вдохновляла его. Сейчас вокруг «Ивановки» объединился практический весь творческий мир. Мы заключили договоры о сотрудничестве с коллективами и консерваториями, ведущими оркестрами и театрами со всей страны, от Якутска до Калининграда», — рассказал Александр Ермаков.

Как отметил Александр Никитин, работы впереди много и она ведется в тесном сотрудничестве с Минкультуры, ведь без Тамбовской области и единственного в мире музея великого композитора провести юбилейный Год Рахманинова невозможно.