Псков, 11 февраля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Псковской области сохраняется динамика снижения распространения коронавирусной инфекции. Вторую неделю подряд сокращение числа заболевших в регионе составляет порядка 30%. При этом ежесуточное число выздоровевших стабильно в два-три раза выше. Об этом 11 февраля на заседании регионального оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Пресс-служба администрации Псковской области. Губернатор Псковской области призвал взвешенно подойти к смягчению ограничительных мер

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Благодаря этому к плановой работе смогла вернуться часть учреждений здравоохранения, ранее перепрофилированных под лечение COVID-19. В настоящий момент коечный фонд под ковид и пневмонии составляет 680 коек, из которых свободно порядка 30%. С коронавирусными пациентами продолжают работать Псковская областная инфекционная, Псковская городская и Великолукская межрайонная больницы.

При этом, как отметил Ведерников, за последние три недели выросло количество зафиксированных очагов, сейчас их шесть.

Губернатор Псковской области призвал обратить повышенное внимание на отношение к противовирусным ограничениям. Он указал, что некоторые воспринимают снижающуюся статистику как повод не следовать существующим требованиям.

Михаил Ведерников также призвал «не торопиться с объявлением победы над коронавирусом» и проявлять максимальную осторожность. Так, согласно статистическим данным, по смертности населения в 2020 году в общей сложности в РФ она выросла на 18%. Причем треть этой «избыточной смертности» сформировал коронавирус.

«В Псковской области, по предварительным данным, несколько ниже — «избыточная смертность» составляет порядка 10%», — заметил губернатор.

С начала пандемии в Псковской области было выявлено 30 476 инфицированных, в том числе 65 человек за последние сутки. Из них выздоровело — 19 253, в том числе 115 за сутки. Умерло — 148, в том числе два летальных случая были зарегистрированы 10 февраля.