В Ярославле продлили срок перекрытия проспекта Машиностроителей
Ярославль, 11 февраля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Ярославле продлен первый этап работ по реконструкции проспекта Машиностроителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM работы на проспекте Машиностроителей ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап начался 15 января и должен был завершиться через месяц, однако теперь в мэрии города сообщили о продлении работ по замене ливневого коллектора.
«Совместно приняли решение продлить срок выполнения работ на первом этапе до 25 февраля. С заменой ливневого коллектора возникли сложности в связи с тем, что грунтовые воды не промёрзли. Сейчас необходимо производить постоянные подключения насосных станций для откачки воды. Особо отмечу, что по окончании работ на первом этапе, перекрёсток проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе не будет открыт. Движение будет организовано по действующей схеме и на втором этапе. Такое решение принято по рекомендациям сотрудников ГИБДД, депутатского корпуса и главы района», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.
В начале весны планируется закрыть для движения транспорта еще один участок дороги, от пересечения с улицей Орджоникидзе до перекрестка с улицей Саукова. Движение при этом будет осуществляться по встречной полосе проспекта Машиностроителей. Полностью все работы должны завершиться в августе этого года.