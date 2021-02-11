Ярославль, 11 февраля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Ярославле продлен первый этап работ по реконструкции проспекта Машиностроителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

Ремонт проспекта Машиностроителей

Как ранее сообщало ИА REGNUM работы на проспекте Машиностроителей ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап начался 15 января и должен был завершиться через месяц, однако теперь в мэрии города сообщили о продлении работ по замене ливневого коллектора.

«Совместно приняли решение продлить срок выполнения работ на первом этапе до 25 февраля. С заменой ливневого коллектора возникли сложности в связи с тем, что грунтовые воды не промёрзли. Сейчас необходимо производить постоянные подключения насосных станций для откачки воды. Особо отмечу, что по окончании работ на первом этапе, перекрёсток проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе не будет открыт. Движение будет организовано по действующей схеме и на втором этапе. Такое решение принято по рекомендациям сотрудников ГИБДД, депутатского корпуса и главы района», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

В начале весны планируется закрыть для движения транспорта еще один участок дороги, от пересечения с улицей Орджоникидзе до перекрестка с улицей Саукова. Движение при этом будет осуществляться по встречной полосе проспекта Машиностроителей. Полностью все работы должны завершиться в августе этого года.