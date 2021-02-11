Калуга, 11 февраля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Константин Сотсков за счёт личных средств помог в приобретении 25 тонометров, фонендоскопов и нагнетательных груш для калужского городского отделения общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат помог с покупкой оборудования Красному Кресту

«Константин Сотсков оказывает нам помощь на протяжении 15 лет, — рассказала председатель калужского отделения Красного Креста Лариса Пахомова. — Сейчас мы очень нуждались в новых тонометрах и фонендоскопах. Депутат сразу же откликнулся на нашу просьбу, перечислил средства, и мы приобрели всё необходимое».

Российский Красный Крест — общественная благотворительная организация, которая является участником международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, объединяющего свыше 500 миллионов человек в 181 стране мира. Всю свою деятельность Российский Красный Крест направляет на оказание помощи нуждающимся в ней людям.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат помог с покупкой оборудования Красному Кресту

Калужское городское отделение общероссийской общественной организации Российский Красный Крест обслуживает до 400 больных, в отделении всего 28 сотрудников, каждый из которых обслуживает от 12 до 20 человек. Сотрудники Красного Креста, как правило, посещают пациентов два раза в неделю, но при необходимости сделать инъекции, перевязки и обработку пролежней — ежедневно.