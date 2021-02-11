В Калужской области скончался ещё один пациент с COVID-19
Таруса, Калужская область, 11 февраля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Тарусского района 1957 года рождения.
Всего с начала пандемии в регионе скончались 236 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.