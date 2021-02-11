Сусанино, Костромская область, 11 февраля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Костромской области главу посёлка Сусанино Любовь Кузнецову будут судить за халатность, которая привела к смерти 14-летней девочки и травмам 13-летнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

СУ СКР по Костромской области Место трагедии в посёлке Сусанино

Трагедия произошла 9 августа 2020 года. Подростки гуляли по заброшенному строению на окраине посёлка без присмотра взрослых. При обрушении одной из конструкций здания их накрыла бетонная плита. Девочка погибла, юношу с тяжёлыми травмами позвоночника доставили в больницу.

Как считают следователи, часть ответственности за произошедшее должна лечь на главу поселения. Чиновница знала, что в посёлке есть неострой, но не распорядилась снести, законсервировать или привести конструкцию в порядок.

По статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» главе грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать государственные должности. В ближайшее время дело направят в суд.

Похожая ситуация произошла в августе 2020 года в посёлке Судиславль Костромской области. Тогда 12-летний мальчик получил травму, упав в шахту лифта недостроенной больницы, решение о консервации которой было принято ещё в 2017 году. Заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами районной администрации возместила мальчику стоимость лечения сломанного бедра. После этого суд принял ходатайство о прекращении уголовного дела и назначил чиновнице штраф в размере 15 тысяч рублей.