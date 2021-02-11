Калуга, 11 февраля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 142 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 февраля. Днём ранее, 10 февраля, в регионе было зарегистрировано 143 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 626 человек, 2022 человека находится на лечении, 25 тыс. 368 человек выздоровели, 236 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (425), в Обнинске (211), Боровском (127) и Кировском (118) районах.