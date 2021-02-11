Ярославль, 11 февраля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров выступил за сохранение популярного в городе мини-рынка «Аквилон». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена.

Yarnews.net Покупатели в «Аквилоне»

Мэрия Ярославля настаивает на сносе мини-рынка в Дзержинском районе города, местные жители выступают за сохранение торгового центра. Соответствующие обращения они отправляли в правительство Ярославской области, депутатам всех уровней, уполномоченному по защите прав предпринимателей.

«Предприниматели и жители близлежащих к «Аквилону» домов обратились ко мне два года назад, в феврале 2019-го. Свои подписи под документом поставили более двух тысяч ярославцев. Если подходить к вопросу исключительно с точки зрения законодательства, то суд встал на сторону мэрии Ярославля оправданно: изначально условия аренды земельного участка не предусматривали размещения объектов капстроительства, предприниматели могли лишь разместить временные мини-магазины. Но комплекс стоит на капитальном фундаменте, проведены все необходимые коммуникации, «Аквилону» присвоен кадастровый номер — налицо все признаки капитального строения. То есть нарушение закона присутствует, и есть решение суда об освобождении земельного участка под торговым комплексом. Другое дело, что проблема приобрела социальную остроту и общественный резонанс. Если столько людей, среди которых преимущественно пенсионеры и представители других социально незащищенных категорий, выступают за сохранение «Аквилона», то городская власть не должна это игнорировать. В свое время мы встречались с инициативной группой предпринимателей и в мэрии Ярославля, и в нашем аппарате, я направлял письма в адрес руководства города и области с просьбой поиска компромиссных решений, оказания содействия в сохранении торгового объекта и рабочих мест. Но, как видите, мало что изменилось. В случае ликвидации «Аквилона» десятки предпринимателей останутся без работы, а это тот малый бизнес, который мы должны поддерживать. Я согласен с рядом депутатов областной дмы, данный вопрос при желании и заинтересованности городской власти решить вполне реально», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года вышло распоряжение правительства РФ, которое рекомендует органам исполнительной власти и местного самоуправления обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения, стимулировать предпринимательскую активность и самозанятость граждан. Бизнес-омбудсмен предлагает властям Ярославля опираться на федеральный опыт.

«В документе напрямую говорится о том, что органы власти должны обеспечить развитие оптовых и розничных рынков как важнейшей структуры малого бизнеса, устранив излишнее администрирование их деятельности. Случай с «Аквилоном» — яркий пример, когда городская власть на деле может реализовать исполнение данного распоряжения», — отметили в аппарате ярославского бизнес-омбудсмена.

Уполномоченный и дальше намерен следить за судьбой «Аквилона», а также не исключает обращения в Минпромторг России, которому дано поручение до 1 мая 2021 года представить в правительство доклад о реализации субъектами РФ шагов по доступности торговых центров.