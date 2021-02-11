В Польше предупредили об опасности схода лавин
Варшава, 11 февраля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. 11 февраля руководитель горноспасательной команды Бещадских гор, что на юге Польши, Кшиштоф Щурек объявил второй уровень лавинной опасности. Об этом передает Polskie Radio 24.
«В основном опасность схода лавин касается Царинского и Ветлинского горных массивов. Кроме того, она может затронуть и следующие горы: Тарницу, Малую и Великую Равки и Широкий Верх. Все опасные места сосредоточены на севере Бещад», — заявил Кшиштоф Щурек журналистам.
Причиной повышенного уровня лавинной опасности стали обильные снегопады, сопровождающиеся сильными ветрами. В ночь с 10 на 11 февраля в районе горного массива высота снежного покрова увеличилась на 30 см. В долинах Цисны и Устшики-Гурной в последние дни снежный покров растет примерно на 40 см в сутки.
«В верхней части гор видимость не превышает 100 метров. Многие горные тропы завалило снегом. В связи с вышеуказанными условиями и уровнем лавинной опасности мы не советуем туристам ехать в горы в ближайшее время», — добавил руководитель горноспасательной команды Бещад.