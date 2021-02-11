Екатеринбург, 11 февраля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Свердловской области намерены уравнять по социальным льготам жителей осаждённого Севастополя с гражданами, пережившими блокаду Ленинграда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Аллея городов-героев в Севастополе

Такое решение предложено в законопроекте, который вскоре рассмотрят депутаты представительного органа власти. Меры социальной поддержки для людей, награждённых знаком «Житель осажденного Севастополя», установят по образу льгот для граждан, отмеченных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

«Изменения связаны с приведением областного закона в соответствие с новеллами федерального законодательства», — заявила спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области предоставили возможность жителям блокадного Ленинграда осуществлять бесплатные поездки в Санкт-Петербург.

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