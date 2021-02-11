Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Почти две тысячи человек было спасено в Петербурге в 2020 году силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщили 11 февраля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Cмотр сил и средств спасателей Петербурга

При этом из-за пандемии в 2020 году на все подразделения РСЧС легла дополнительная нагрузка, подчеркнул губернатор Александр Беглов.

«Но мы быстро перестроились для работы в новых условиях и эффективно справились со всеми задачами. Не допустили ни одной чрезвычайной ситуации», — сказал он.

Силы РСЧС обеспечивали безопасность в День Победы, в день праздника выпускников «Алые паруса», День ВМФ и в ходе других событий.

За год пожарные потушили более 7500 пожаров, более 3000 раз выезжали на ДТП, оказали помощь более чем 1200 пострадавшим. Пиротехники МЧС России с инженерно-саперными подразделениями ЗВО уничтожили 517 взрывоопасных предметов, в том числе четыре авиабомбы. На прошлой неделе была ликвидирована морская мина времён Великой Отечественной войны, которую вынесло на побережье Финского залива.

В итоге за прошлый год было спасено 1898 человек.

«Наступивший год ставит перед петербургской подсистемой РСЧС новые задачи. Событий будет много. Главные — чемпионат Европы по футболу и праздник «Алые паруса». Мы должны провести их на высоком уровне, обеспечить безопасность участников и гостей», — сказал Александр Беглов.