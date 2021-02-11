Кострома, 11 февраля, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Костроме не будут застраивать спортивный стадион, расположенный в микрорайоне Юбилейном. Об этом на встрече с местными жителями сегодня, 11 февраля заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Лебедев Спортивный стадион

Губернатор сказал, что считает, что наш микрорайон старый, со сложившейся застройкой, и трогать его не стоит. Он обратился к собственнику территории — областному департаменту имущественных и земельных отношений и потребовал, чтобы землю передали в ведение музыкальному колледжу, который скоро переедет в здание бывшего профессионального лицея No 15. Стадион приведут в порядок при помощи города, там смогут заниматься спортом и дети из музыкального колледжа, и местные дети и пожилые люди. Мы очень довольны таким решением — рассказала корреспонденту информационного агентства старшая по дому No1 микрорайона Юбилейный Валентина Дыбова.

Напомним, ранее жители окрестных домов обратились за помощью к средствам массовой информации. Горожане посчитали, что могут потерять единственную спортплощадку в микрорайоне. Возмущение у костромичей вызвали объявления об общественных обсуждениях, в которых сообщалось, что собственник земельного участка хочет использовать землю для среднеэтажной жилой застройки.

Тем временем в Костроме не утихают конфликты, случившиеся на улицах Ленина и 8-й Окружной проезд, где люди выступают против застройки дворов. В первом случае городские власти ведут переговоры с людьми, в ситуации с Окружным проездом стройка, начавшаяся несмотря на протесты горожан, продолжается.