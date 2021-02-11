Киев, 12 февраля, 2021, 02:12 — ИА Регнум.

Ради свободы можно пойти на многое, особенно если речь идет о свободе для целого народа. Может быть, поэтому «борьба за свободу» стала самым популярным прикрытием для манипуляций разнообразных демагогов. О том, как на «освобожденной» Украине по приказу из Вашингтона власти готовы пойти даже против будущего собственного государства, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Прыжок в никуда

Не стоит сравнивать объем торговли Украины с Китаем и какой-либо другой страной, особенно с США, если надо утвердить тезис о «равенстве» торговых партнеров. Нарушив это правило, президент Украины Владимир Зеленский еще раз продемонстрировал шаткость торгового баланса Украины, «перекосившегося» в последнее время в сторону Китая. Тем не менее по команде из США Украина расторгает многомиллиардные контракты с Китаем даже под угрозой страшных экономических потерь.

История санкций Украины против Китая, заказавшего «слишком много» товара у производителя авиа‑ и ракетных двигателей «Мотор Сич», обернется не просто недополучением прибыли украинской стороной. Что за ответ может готовить Китай для приведения в чувство украинских партнеров? Читайте статью Андрея Ганжи «Суицид на берегах Днепра».