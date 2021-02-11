Москва, 12 февраля, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Требования, которые выдвигает российский ЦБ к продаже полисов добровольного страхования, встревожили участников страхового рынка. Стоит ли предаваться беспокойству из-за нового подхода к осведомленности клиента, разбиралась обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Желание Центробанка, чтобы при заключении договора о страховании всем все было понятно, вряд ли можно отнести к разряду сверхъестественных. Но вот реакция некоторых экспертов, узнавших об этом требовании, ясно показывает наличие в страховом бизнесе некоторых ненормальных «недосказанностей». Хотя некоторые из аргументов бьют не в бровь, а в глаз. Например, как прикажете проводить «краткий курс понимания договора» клиентом в режиме онлайн?

Это представляется весьма затруднительным, но, может быть, стоит сдвинуться в сторону улучшения качества, а не плодить «страховые» договоры, по которым клиент никогда не сможет доказать наступления страхового случая, то есть и денег не получит? Как добиться результата, а не играть в одни ворота, заботясь лишь об удобстве страховщика? Читайте статью Галины Смирновой «Свежие требования от ЦБ РФ: страховщики вновь испугались ответственности».