Архангельск, 11 февраля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В 2020 г. Архангельский ЦБК инвестировал в экологию 1,1 млрд. руб.

Пресс-служба Архангельского ЦБК

АО «Архангельский ЦБК» вложило в 2020 г. в природоохранные мероприятия, основанные на принципах наилучших доступных технологий (НДТ), 1,1 млрд. руб.

Суммарно за 10 лет (2011 — 2020 гг.) комбинат направил на экологические решения, внедрение НДТ около 15 млрд. руб.

При увеличении годового объема варки целлюлозы за последние пять лет на 14,1% забор (изъятие) водных ресурсов из реки Северная Двина снизился также на 14% с сокращением удельного сброса загрязняющих веществ в водоем на 11,7%, суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшились на 25,6%.

За период 2011 — 2020 гг. объем захоронения отходов в объектах размещения отходов комбината уменьшился на 43,5%.

Важным индикатором выполненного Архангельским ЦБК комплекса природоохранных мер стало существенное снижение выбросов метилмеркаптана и сероводорода: по отношению к 2016 г. — на 49% и 80% соответственно. По данным Росгидромета, к началу 2021 года достигнуто соблюдение установленных значений ПДК указанных веществ в атмосферном воздухе города Новодвинска.

Член Совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак сообщил, что для обеспечения повышения экологичности производства и достижения уровня воздействия на окружающую среду, соответствующего НДТ по всем установленным технологическим показателям, разработана и представлена на согласование в Минпромторг РФ Программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ).

По его словам, реализация мероприятий ППЭЭ приведет к новой «экологической трансформации» Архангельского ЦБК к 2030 году. В результате намеченного обновления комбинат планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина, измеряемый в характерных интегральных показателях, на 45% — 55%.

Продолжится работа, направленная на снижение выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, доставляющих наибольшее беспокойство жителям ближайших населенных пунктов Архангельской области, которую комбинат планирует завершить к 2023 году.

«Программа включает более 20 мероприятий природоохранного назначения, — рассказал Владимир Крупчак. — Предварительные затраты на финансирование программы повышения экологической эффективности составляют 18,2 млрд. руб.».