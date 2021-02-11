Москва, 11 февраля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. С 12 февраля все клубы досуга для подмосковных пенсионеров «Активное долголетие» вернутся к очному формату работы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Гаэтано Беллеи. Шутник

Из-за коронавирусной инфекции работа клубов с 28 сентября 2020 года была переведена в режим онлайн. На данный момент из-за улучшения эпидемиологической обстановки в регионе было принято решение возобновить их работу в очном режиме.

Пока к участию в очных мероприятиях будут допускаться только пенсионеры, прошедшие вакцинацию или имеющие справку о наличии антител к коронавирусу.