Москва, 11 февраля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Программа льготной ипотеки на новостройки должна быть сохранена в качестве антикризисной, однако в городах, где от неё нет никакого эффекта, эту программу нужно скорректировать или закрыть. Об этом в интервью РБК заявил глава корпорации ДОМ. РФ Виталий Мутко.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Мутко

«Если сегодня мы исходим из того, что в 2021 году действует программа по восстановлению экономики страны и доходов граждан, — а по нашим прогнозам, только с 2022 года начнут восстанавливаться доходы людей, — то в принципе такая антикризисная мера должна быть, она должна быть синхронизирована с другими мерами», — сказал Мутко.

По его словам, в ряде городов цены на жильё подскочили более чем на 20%, из-за чего программа льготной ипотеки потеряла свою актуальность.

Мутко отметил, что в случае, если застройщик или покупатель жилья «перестает получать поддержку, то программу нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки».